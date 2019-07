Eichenprozessionsspinner in Solingen : Gefährliche Raupen am Vogelsang

Gefährliche Raupen am Vogelsang

Eichenprozessionsspinner in Solingen

Solingen Am Schulzentrum Vogelsang und in einem nah gelegenen Wäldchen Frankenstraße / Vogelsang sind jetzt weitere Nester des Eichenprozessionsspinners entdeckt worden.

Ein von der Stadt beauftragter Experte schaute sich am späten Donnerstagnachmittag das gesamte Gelände an und ergriff geeignete Maßnahmen beziehungsweise auch Absperrungen.

Die Stadt hatte bereits im Juni vor dem Schädling gewarnt. Mittlerweile, so heißt es, sind mehr als 350 Nester entfernt worden. Ein erstes Nest war am Engelsberger Hof entdeckt worden.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter. Er liebt Wärme und bevorzugt freistehende und von der Sonne beschienene Eichen. Im Mai schlüpfen die Raupen, die sich tagsüber in den Nestern verstecken und abends in einer Prozession vom Nest in die Baumkrone wandern. Dort fressen sie die Blätter.