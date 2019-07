Vermissten-Fahndung : Polizei sucht nach Ricarda L. aus Solingen

Solingen / Langenfeld Seit dem 27. April wird die 28-jährige Ricarda L. aus Solingen vermisst. Ermittlungen in ihrem Umfeld führten bisher zu keinem Erfolg.

Ricarda L. wurde am besagten Tag aus einer Einrichtung in Langenfeld entlassen. Von diesem Augenblick an verliert sich ihre Spur. Die Vermisste brach sämtlichen Kontakt zu ihren Bezugspersonen ab und suchte auch vermutlich ihre Anschrift in Solingen nicht mehr auf.