Silvesterrätsel : Wie gut kennen Sie Solingen ?

Um Schloss Burg dreht sich die Frage 5 unseres Silvesterrätsels. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Solingen Mit dem traditionellen Silvester-Rätsel wünscht unsere Redaktion allen Lesern einen guten Übergang und ein frohes neues Jahr 2019. Entschlüsseln Sie das Lösungswort und gewinnen 2 x 2 Karten für die New Gospel Show am 6. Januar in der Tonhalle Düsseldorf oder zwei Tickets für das Apollo Theater.

Frage 1

Welche Länge hat die größte West-Ost-Ausdehnung innerhalb des Solinger Stadtgebietes?

B 25,4 Kilometer?

Z 15,7 Kilometer

R 11,7 Kilometer

Frage 2

Welche der folgenden Gemeinden grenzt nicht an Solingen?

F Leichlingen

Ö Mettmann

Ä Langenfeld

Frage 3

Was soll auf dem Gelände des abgerissenen Union-Stadions am Hermann-Löns-Weg in den kommenden Jahren entstehen?

U O-Quartier

I Arena Bergisch Land

P Wohnsiedlung mit mehr als 100 Wohneinheiten

Frage 4

An welcher Straße liegt das zukünftige Galileum?

P Walter-Horn-Weg

S Sternstraße

H Tunnelstraße

Frage 5

Welcher Teil von Schloss Burg wurde der Öffentlichkeit im Herbst nach umfassender Sanierung wieder zugänglich gemacht ?

N Rittersaal

G Stützmauer

K Bergfried

Frage 6

Welche Nachricht wurde im

Oktober über das Einkaufszentrum Hofgarten bekannt?

O Aufstockung um zwei Etagen

E steht zum Verkauf

V wird abgerissen

Frage 7

Wie heißt das neue Solinger Prinzenpaar für die Session 2018/19 ?

S Sascha I. & Gudrun I.

C Kevin II. & Chantal III.

L Karl-Heinz IV. & Monika II.

Frage 8

Welche bauliche Maßnahme soll 2019 im Walder Stadion in Angriff genommen werden ?

M Verlängerung des Tribünendachs

N Erweiterung um Spaßbad

D neue Flutlichtanlage



Frage 9

Aus welchem Jahr stammt das Wasserkarussell im Freizeitpark Ittertal ?

I 1907

G 1848

A 1949

Frage 10

Unter welchem Motto steht die Neujahrsbotschaft von Oberbürgermeister Tim Kurzbach?

H Solingen ist klein, aber fein

J Solingen kann nichts

W Solingen ist toll

Frage 11

Was soll nach dem Abriss der Sparkassen-Hauptstelle an der Kölner Straße entstehen?

P Parkhaus

S Outlet-Center

L Wohnbebauung

Frage 12

Welche Filmstars haben vor kurzem im Kino Lumen ihren neuen Film vorgestellt ?

C Veronika Ferres und Heiner Lauterbach

Z Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer

S Denzel Washington und Robert De Niro

Frage 13

Im Sommer gelang dem Bergischen HC die Rückkehr in die Handball-Bundesliga. In welchem Jahr ist der Club erstmals ins Oberhaus aufgestiegen?

E 2011

N 2006

B 2013

Frage 14

Was verkündete Kämmerer Ralf Weeke Anfang September?

H Stadt hat im Lotto sechs Richtige plus Zusatzzahl

I Er verhängt Haushaltssperre

K Verwaltungsgebäude Bonner Straße soll abgerissen werden