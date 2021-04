Geldern ehrt Auszubildende : Gesprächsrunde für die „Neuen“ der Stadt Geldern

Geldern Nach einem Treffen im Bürgerforum führte die Ehrung der neuen Auszubildenden und Prüfungsabsolventen zu einer lockeren Gesprächsrunde im Stadtpark.

Die Überraschung kam gut an bei den „Neuen“ der Stadt Geldern: Zu einer gemeinsamen Begrüßung hatte Bürgermeister Sven Kaiser nicht nur die Personalleitung und Vertreter des Personalrates eingeladen, sondern auch die Mitarbeiter, die ihre Ausbildung erfolgreich beendet haben. So konnten sich Samantha Weiß und Hannah Klos, die in Geldern jeweils zur Verwaltungswirtin ausgebildet werden, und Svenja Baaken, die mit der Ausbildung zum „Bachelor of Laws“ an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW begonnen hat, gleich in lockerer Gesprächsrunde mit ihren Vorgängern austauschen. Ort des Geschehens war der Stadtpark.