Revival-Party : Mit dem Getaway „Zurück in die Zukunft“

Wald Die Disco meldete sich für einen Abend zurück - mit einer Fete im Walder Stadtsaal.

Hochstimmung herrschte am Samstag nicht nur bei Phunk Department im Walder Stadtpark – sondern auch in direkter Nachbarschaft im Stadtsaal. Denn dort gab es Balsam auf die Seelen all jener, die sich vor eineinhalb Jahren mit Kloß im Hals von ihrer langjährigen Lieblingsdiskothek verabschieden mussten: Die 80er/90er-Jahre Party „Zurück in die Zukunft“ erinnerte an die gleichnamige Veranstaltung im Getaway.