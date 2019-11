Konzertreihe „Nachtlicht“ : „Zukunftsmusik“ in St. Engelbert

Die Konzert-Reihe „Nachtlicht“ geht in ihre vierte Auflage – mit Musik von Chören und einer Band in der beleuchteten Kirche.

In der diesjährigen Auflage geht es am Freitag, 29. November, um „Zukunft“. Damit ist nicht etwa nur das neue Kirchenjahr gemeint, das am selben Wochenende mit dem 1. Advent beginnt: Vielmehr nehmen die Organisatoren Veränderungen in Gesellschaft, Kirche und auf dem Planeten insgesamt in den Blick. „Alle Lieder sind darauf abgestimmt“, erklärt Chumchal.