Einzelhandel in Solingen : „Der Andere Laden“ fühlt sich in Ohligs wohl

„Der Andere Laden“ fühlt sich in Ohligs wohl

Einzelhandel in Solingen

Solingen Das Fachgeschäft ist Ende ges vergangenen Monats von Höhscheid zur Keldersstraße umgezogen.

Für Karen und Klaus Küll war es ein Wagnis, aber sie haben es nicht bereut: „Wir erfahren hier eine gute Resonanz“, sagt das Ehepaar. „Zudem ist es für Ohligs eine gute Ergänzung des Produktportfolios“. Hier bedeutet die Keldersstraße 12. In den früheren Geschäftsräumen von Mode Hartkopf ist „Der Andere Laden“ seit dem 23. Oktober vor Ort, nachdem das bereits im April 1979 von Klaus Küll gegründete Unternehmen über Jahrzehnte hinweg in Höhscheid ansässig gewesen war.

„Zunächst an der Gasstraße, 1993 dann an der Grünewalder Straße, seit dem Jahr 2000 schließlich an der Neuenhofer Straße / Ecke Platzhofstraße“, erzählt Klaus Küll. „Der Andere Laden“ hatte dort zuletzt rund 500 Quadratmeter Geschäftsfläche zur Verfügung, 2004 hatte der Einzelhandelsbetrieb die Geschäftsfläche dort nochmals um 120 Quadratmeter vergrößert.