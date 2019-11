Lokalpolitik in Solingen : Kampf um Ratsmandate bei der CDU hat begonnen

Solingen Im Stadtbezirksverband Burg / Höhscheid wurden in dieser Woche die Direktkandidaten für die Wahlkreise bestimmt.

Die Kommunalwahl im kommenden Jahr wirft langsam aber sicher immer mehr ihre Schatten voraus. So sind bei der CDU in dieser Woche die ersten Vorbereitungen für den Urnengang angelaufen, bei dem im September 2020 sowohl über die neue Zusammensetzung des Stadtrates, als auch über den zukünftigen Verwaltungschef im Rathaus abgestimmt werden wird.

Den Anfang bei den Christdemokraten machte der Stadtbezirksverband Burg / Höhscheid, der am Dienstag über die Kandidaten für die Kommunalwahlbezirke entschied. Wobei diese erste Nomierungsrunde bereits eine Überraschung bereithielt. Denn nach Informationen unserer Redaktion gelang es CDU-Pressesprecher Rafael Sarlak, Ratsfrau Ingrid Kliewer den Wahlbezirk Bünkenberg / Widdert abzunehmen.

Wie Teilnehmer der Sitzung später berichteten, setzte sich Junge-Union-Mann Sarlak in einer Kampfabstimmung knapp gegen Kliewer durch. Der Bezirk Bünkenberg / Widdert gilt in Parteikreisen als eine sogenannte sichere Bank, was bedeutet, dass Sarlak im nächsten September gute Chancen besitzen dürfte, in den dann neu gewählten Solinger Stadtrat einzuziehen. Darüber hinaus kam es beim Kommunalwahlbezirk Katternberg / Hossenhaus ebenfalls zu einer Kampfabstimmung, bei der sich allerdings Ratsmitglied Elke Menge durchzusetzen vermochte.

In der CDU drängen Jüngere schon seit längerer Zeit auf einen Generationswechsel, der nach Ansicht der Junioren in der Union seinen Ausdruck auch in der Stadtratsfraktion finden sollte. Demgegenüber betonen Kritiker der Jungen Union, die Vergabe von Posten und Kandidaturen dürfe sich nicht allein am Lebensalter der jeweiligen Partei-Kontrahenten entscheiden.