Altes Finanzamt in Solingen-Mitte : Meistermann-Fenster soll bei Abriss gerettet werden

Ein typischer Bau der 1950er Jahre: das alte Finanzamt Solingen-Ost an der Goedelerstraße. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Ende 2020 verlässt die Stadt das alte Finanzamt Ost. Dann könnten die Tage des Gebäudes gezählt sein. Das Fenster bleibt indes erhalten.

Im Augenblick herrscht noch jede Menge Betrieb in dem markanten Bauwerk aus den 1950er Jahren. So beherbergt das alte Finanzamt Solingen-Ost an der Goedelerstraße in der Innenstadt sowohl das Team Jugend des kommunalen Jobcenters, als auch die Jugendgerichtshilfe sowie mehrere Abteilungen des Stadtdienstes Jugend – weswegen im Eingangsbereich gerade tagsüber ein ständiges Kommen und Gehen ist.

Doch parallel erscheint es wohl allein eine Frage der Zeit, bis sich der sprichwörtliche Vorhang hinter der ebenso schlichten wie architekturhistorisch typischen Nachkriegsfassade senkt und das in den Jahren 1956 / 57 errichtete Gebäude möglicherweise sogar abgerissen wird. Denn bis Ende kommenden Jahres werden alle heutigen Mieter das einstige Finanzamt verlassen haben, so dass das Haus ab diesem Zeitpunkt dann ohne Nachnutzung dastehen könnte.

Info Kirchliche und profane Glasfenster Vita Georg Meistermann (1911 bis 1990) wurde in Solingen geboren. Anfang der 1930er Jahre studierte er in Düsseldorf. Ab 1960 lehrte er in Karlsruhe. Werk Neben Gemälden, Porträts und Wandbildern gestaltete der in der NS-Zeit mit einem Ausstellungsverbot belegte Meistermann vor allem kirchliche und profane Glasfenster.

Tatsächlich existieren beim Eigentümer der Immobilie, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW, schon seit mehreren Jahren entsprechende Verkaufs- beziehungsweise Abrisspläne – zumal das nur schwer zu vermarktende Haus selbst aus wissenschaftlicher Sicht keinerlei Wert besitzt. So hatte die Solinger Stadtverwaltung vom BLB zuletzt Ende vergangenen Jahres noch einmal die Information erhalten, wonach für das frühere Finanzamt Solingen-Ost „keine ausreichende Denkmaleigenschaft“ festzustellen sei.

Gleichzeitig hieß es am Donnerstag vonseiten der Stadt allerdings auch, dass der Verkauf und ein denkbarer Abbruch des Gebäudes an eine Lösung für das Meistermann-Fenster gebunden seien. Im Klartext: Das Gebäude als Ganzes mag zwar über keinen so großen historischen Wert verfügen, der einen Erhalt des Bauwerks rechtfertigen würde. Doch darüber hinaus befindet sich an der Nordseite des Baus über sämtliche Etagen des Treppenhauses eben ein von dem in Solingen geborenen Künstler Georg Meistermann geschaffenes Glasfenster, das in seiner Ausgestaltung sehr wohl von zeitgeschichtlicher Bedeutung ist und demzufolge zu retten wäre.

Das Meistermann-Fenster zieht sich über das gesamte Treppenhaus des ehemaligen Finanzamtes Solingen-Ost. Foto: Gregor Eisenhuth/Eisenhuth, Gregor (geu)

Aus diesem Grund legten die Obere Denkmalschutzbehörde sowie die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf bereits vor geraumer Zeit fest, dass das Fenster vor einem Abriss des alten Finanzamtes von darauf spezialisierten Fachkräften ausgebaut werden muss. Danach bestünde die Möglichkeit, das Glasfenster in einem anderen Gebäude einzubauen oder aber gegebenenfalls zunächst einmal fachgerecht zu lagern.

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wollte sich einstweilen nicht genauer zur Zukunft der Immobilie sowie des Meistermann-Fensters äußern. „Für Aussagen zur weiteren Nutzung oder einer möglichen Verwertung ist es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh“, sagte ein BLB-Sprecher am Donnerstag unter Verweis auf das zurzeit noch bestehende Mietverhältnis mit der Stadt sowie auf Anfrage unserer Redaktion.