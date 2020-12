Totes Pflegekind : Jugendamt Solingen verneint Mitschuld

Solingen Das Solinger Jugendamt tritt Anschuldigungen entgegen, die Beamten könnten am Tod eines 21 Monate alten Pflegekindes eine Mitverantwortung tragen.

So sei die „Eignung der Pflegemutter nach dem Hausbesuch des Solinger Jugendamtes sehr wohl angezweifelt worden, weshalb es einen entsprechenden Hinweis an die Leverkusener Jugendamt-Kollegen und den Leverkusener Amtsvormund des Kindes gegeben hat“, sagte die Stadtsprecherin, die außerdem betonte, datenschutzrechtliche Bedenken habe es in dem vorliegenden Fall von Solinger Seite nicht gegeben. Und darüber hinaus könne eine „Pflegeerlaubnis nicht angefordert worden sein, weil diese bei einem Dauerpflege-Verhältnis nicht ausgestellt, so die Rathaus-Sprecherin.