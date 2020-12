Corona-Situation in Solingen : Sport wird ab Montag nicht mehr für alle unterrichtet

Solingen Angesichts weiter hoher Corona-Neuinfektionen hat Solingen in Absprache mit anderen NRW-Städten und in Abstimmung mit dem Land beschlossen, ab Montag zunächst bis zu Beginn der Weihnachtsferien den Sportunterricht an weiterführenden Schulen auszusetzen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Abitur-Klassen. „Auch Grundschulen und Förderschulen dürfen weiterhin Sport unterrichten“, sagten Dezernentin Dagmar Becker und Oberbürgermeister Tim Kurzbach im Rahmen ihrer wöchentlichen Corona-Pressekonferenz.

Weiter im Gespräch bleiben man mit dem Land NRW auch wegen des Wechsel- beziehungsweise Hybridunterrichtes an Solinger Schulen. Dezernent Jan Welzel berichtete hier, dass das NRW-Gesundheitsministerium diese Form des Unterrichtes jedenfalls nicht in Frage gestellt habe. „Wir bewegen uns wie eine Krabbe zur Seite“, sagte Welzel mit Blick auf die Corona-Zahlen und einem Inzidenzwert von weiter über 200.