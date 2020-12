Überfall auf Discounter die Solingen : Haftstrafen für Räuber-Duo

SOLINGEN/WUPPERTAL Die beiden 17- und 19-jährigen Solinger waren „kooperativ“. Vor dem Landgericht in Wuppertal hatten sie ausführlich und sehr genau den Ablauf des Überfalls auf den Discounter an der Zietenstraße geschildert.

Gegen Ladenschluss um 22 Uhr waren sie am 27. Juni in den fast leeren Laden geschlendert, legten einen Energiedrink aufs Band und wurden dann blitzschnell zu Räubern. Die Drohung mit einem scharfen Messer in der Hand überzeugten die beiden Angestellten, aus der Kasse 1150 Euro in kleinen Scheinen zu übergeben. In Corona-Zeiten war die Verkleidung mit einer Bandana nicht auffällig, wohl aber die Erlöser-Frisur des 19-jährigen Solingers, der hier schon öfters eingekauft hatte. Die Identifizierung ging deshalb rasend schnell, unbekannt waren sie den Behörden nicht.