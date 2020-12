Projekt in der Solinger Innenstadt : Gläserne Werkstatt soll die City beleben

Die Gläserne Werkstatt wird in den ehemaligen Räumen von Appelrath & Cüpper an der Hauptstraße eingerichtet. Foto: raumwerk.architekten

Mitte Voraussichtlich im April beziehungsweise Mai des nächsten Jahres sollen auf drei Etagen des ehemaligen Modekaufhauses Appelrath & Cüpper gläserne Produktionsprozesse präsentiert werden.

Im ehemaligen Gebäude von Appelrath & Cüpper an der Hauptstraße in der Innenstadt soll die „Gläserne Werkstatt“ eingerichtet und voraussichtlich im April beziehungsweise Mai nächsten Jahres eröffnet werden. Dies kündigten am Donnerstag die Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Solingen, Stadtdirektor Hartmut Hoferichter und Carsten Zimmermann, Leiter Strategische Planung im Rathaus, an. „Von der Gläsernen Werkstatt sollen Impulse für eine Belebung der Innenstadt ausgehen“, sagte Hoferichter, „an zentraler Stelle in der City wird handwerklich gearbeitet und überdies Waren präsentiert“.

In dem ehemaligen Modekaufhaus, das seit Jahren leersteht, wird die gläserne Werkstatt über drei Etagen auf einer Fläche von insgesamt rund 1200 Quadratmeter entstehen. Ideen dafür liefert das Team „raumwerk.architekten“ aus Köln, das im Auswahlverfahren erfolgreich war. „Wir werden den Innenraum neu entwickeln. Im Erdgeschoss werden Werkstätten und Produktion untergebracht, im Obergeschoss ist Platz für Präsentationen und überdies zum Verweilen“, erklärte Ragnhild Klußmann vom Team „raumwerk.architekten“. Das Untergeschoss ist für Vorträge, Seminare und Workshops vorgesehen. Büros, Besprechungsräume, ein Café und eine Lounge werden in der Gläsernen Werkstatt ebenso zu finden sein. Kurzum: In der gläsernen Werkstatt wird demonstriert, erklärt, vorgeführt, zum Experimentieren, Austauschen und Genießen eingeladen.

Info Auswahlverfahren startet Anfang 2021 Werkstatt Wer zum Start einziehen wird, entscheidet sich in einem Auswahlverfahren. Schon jetzt werden Interessierte über alle weiteren Schritte auf dem Laufenden gehalten:

https://www.seg-solingen.de/projekte/glaeserne-werkstatt/mitmachen

Zunächst muss aber im Bestand der Immobilie umgebaut werden. Die befand sich über Jahre hinweg in einem Dornröschenschlaf. Der Eigentümer hatte wenig Interesse an einer Belebung des Gebäudes gezeigt. Nun gelang es allerdings, einen unbefristeten Mietvertrag für die gläserne Werkstatt abzuschließen. „Die Förderung des Projektes geht über zwei Jahre. Unser Interesse ist es aber, das Projekt langfristig zu etablieren“, sagte Hartmut Hoferichter.

Neben der urbanen Produktion als Wirtschaftsfaktor verfolgt die Werkstatt zwei weitere wichtige Ziele. Zum einen ist sie zentrales Projekt des Innenstadt-Konzeptes „City 2030“, darüber hinaus Leuchtturmprojekt der Solinger Nachhaltigkeitsstrategie. Und obendrein eins von sieben Teilprojekten des Projektes „Urbane Produktion im Bergischen“, erklärte die Geschäftsführerin der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Uta Schneider. Gefördert wird die Werkstatt aus Mitteln der Europäischen Union mit rund zwei Millionen Euro.