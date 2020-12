Spendenaktion in Solingen : Gutscheine statt Pakete zum Weihnachtsfest

Solingen Als Alternative zur gewohnten Aktion im Advent setzt der Caritasausschuss von St. Clemens und St. Johannes der Täufer auf Karten – und hofft auf Spenden.

Für viele Menschen sind das allenfalls Luxusprobleme – zum Beispiel für jene, die Diakon Leonard Galli mit seiner Arbeit erreicht. Als Ansprechpartner für die Pfarrcaritas im katholischen Sendungsraum St. Clemens und St. Johannes der Täufer betreut er mit Helfern zwischen 30 und 40 Familien in schwierigen Lebensumständen. Hinzu kommen die Besucher der „Suppenküche to go“ und bedürftige Kinder aus den Gemeindekindergärten und den Grundschulen Klauberg, Scheidter und Katternberger Straße. „Insgesamt sind es etwa 100 Familien“, berichtet Galli.

Für diese Gruppe ist ein voller Gabentisch an Heiligabend illusorisch. Um aber dennoch eine Freude zum Fest zu bereiten, organisierte der Caritasausschuss der beiden Gemeinden zuletzt Jahr für Jahr eine Pakete-Aktion. „Dafür habe ich dann am 1. Advent Kartons verteilt, die die Kirchenbesucher mitnehmen und anonym verpacken konnten“, erklärt Galli. Hinein kamen dort zum Beispiel gespendete Spielsachen, Handschuhe, Plätzchen und haltbare Lebensmittel.

In diesem Jahr wird es die Aktion coronabedingt nicht in der gewohnten Form geben. Ausfallen soll die Bescherung deshalb nicht, wie Galli betont: „Wir werden den Familien Weihnachtskarten schenken, die wir mit Geldgutscheinen ergänzen.“ Dabei überlege man jeweils individuell mit Blick auf die Adressaten, ob Sach- oder Lebensmittelgutscheine sinnvoller seien.

„Wir haben viele ehrenamtliche Helferinnen und einen guten Draht zu Lehrerinnen“, freut sich Galli. Je nach Bedarf will das Team die Gutscheine in verschiedenen Geschäften besorgen. Um die Pläne für ein paar leuchtende Augen zur Weihnachtszeit aber umsetzen zu können, setzen die Gemeinden auf Geldspenden. Die nehmen sowohl die Seelsorger persönlich als auch die Mitarbeiter in den Pfarrbüros entgegen – zum Beispiel an St. Clemens, Goerdelerstraße 80, oder St. Suitbertus, Glockenstraße 18.