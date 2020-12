Regelungen in Solinger Krankenhäusern : Klinikum-Mitarbeiter erhalten Corona-Sonderzahlung

Solingen Das Städtische Klinikum und die St. Lukas Klinik erfüllen nicht die allgemeinen Kriterien, um zusätzliches Geld für die Angestellten zu erhalten. Im Klinikum haben sich die Tarifparteien aber auf eine Sonderzahlung geeinigt.

Wenn es um die Bezahlung in Corona-Zeiten geht, gibt es in den Solinger Krankenhäusen durchaus Unterschiede. Denn während die Mitarbeiter der St. Lukas Klinik in Ohligs bei der Auszahlung des sogenannten Corona-Bonus leer ausgehen, können sich die meisten Beschäftigten im Städtischen Klinikum sehr wohl über zusätzliches Geld in der Vorweihnachtszeit freuen.

Krankenhäuser in Corona-Zeiten : Klinik-Besuche nur in Einzelfällen möglich

Derweil bleiben die Besuchsverenbarungen weiter in Kraft. Diese besagt, dass bei Inzidenzwerten über 100 ein Besuchsverbot besteht, dass nur in Ausnahmen entfällt. Dazu gehören Begleitpersonen in Kreißsälen, in Kinderkliniken und bei Patienten unter 16 Jahren. Besuche (eine Person) sind zudem im Rahmen von Sterbebegleitungen und bei therapeutischen Gesprächen (Intensivstationen, Paliativstationen, Onkologie). Die Regelung gilt im Klinikum in der St. Lukas Klinik sowie in Bethanien.