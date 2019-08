Zahlreiche Aktionen rund um die Düsseldorfer Straße : Große Bandbreite bei „Ohligs verwöhnt“

Zum Auftakt des Verwöhn-Wochenendes spielen See You auf der Bühne des Ohligser Marktplatzes. Foto: Radtke. Foto: Guido Radtke

Solingen Live-Musik über drei Tage sowie Kunst und offene Geschäfte am Sonntag, 1. September, erwarten die Gäste rund um die Düsseldorfer Straße.

Schon jetzt fallen dem Spaziergänger und Einkäufer beim Weg über die Düsseldorfer Straße und die Nebenstraßen die Kunstwerke in den Schaufenstern auf: 24 Ladenlokale beteiligen sich in diesem Jahr an der Schaufenster-Kunstaktion. „Die ist bei den Einzelhändlern rundum gut angekommen“, freut sich Organisator Timm Kronenberg.

Einen Höhepunkt findet die Aktion beim alljährlichen „Ohligs verwöhnt“-Wochenende der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG): Denn am Sonntag, 1. September, stellen an Markt und Grünstraße zwischen 11 und 18 Uhr 43 Künstler in 27 Pavillons ihre Werke aus, darunter auch Gäste aus dem Hildener Künstlerhaus H6.

Info Musikprogramm am Ohligser Markt Freitag, 30. August Gus Myers (18.30 Uhr), See You (20 Uhr) Samstag, 31. August Erwin Paech & Sascha (18.30 Uhr), The Beluga Brothers (20 Uhr) Sonntag, 1. September Xperience Tanzschule (11.30 Uhr), Franzi Rockzz (ca. 13 Uhr), Die Dürfen Das (14 Uhr), So I Said Rock (15 Uhr), Senjam (16 Uhr), ßOON (18 Uhr).

Überhaupt soll der Tag, der den Ohligsern schon lange als „Verwöhnsonntag“ bekannt ist, erneut ein breites Publikum ziehen: Neben Imbissbuden, Kinderkarussell und dem Kinderprogramm der Interju lockt der Ohligser TV an der Ecke Baustraße erneut mit Mitmachaktionen wie sanftem Ganzkörpertraining für Jedermann und Präsentationen im Taekwondo und Turnen.

Wenige Meter weiter können sich Besucher stumpfe Messer und Scheren nachschleifen lassen – oder zwischen 13 und 18 Uhr durch die offenen Geschäfte bummeln. Handgenähte Stoffbeutel zur Vermeidung von Müll geben ihnen dabei Giselda Schatz und Anke Steinmetz dabei kostenlos an die Hand – und nehmen gerne eine Spende für den Kinderschutzbund entgegen.

Den Ohligs-Gutschein, den Kunden an fast 40 Stellen im Stadtteil einlösen können, gibt es am Sonntag erstmals auch als digitale Scheckkarte. „Damit kann der Guthaben-Betrag auch zwischen verschiedenen Geschäften gesplittet werden“, erklärt Frauke Pohlmann vom OWG-Vorstand. Das ganze Jahr über bekommen Interessenten den Gutschein in der Buchhandlung Kiekenap, im Café Kirchner, der Goldschmiede Pohlmann, der Parfümerie Flohr und der Ohligser Stadt-Sparkasse.

Wie in den Vorjahren werden am Sonntag Autohäuer ihre motorisierten Errungenschaften präsentieren. Und wer wissen will, welche Baumaßnahmen dem Ohligser Ortskern in der nächsten Zeit ins Haus stehen, kann sich gegen 13 Uhr vor der Bühne am Markt einfinden. Hier sprechen Bezirksbürgermeister Marc Westkämper sowie Mitglieder von OWG, Ohligser Jongens und Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG). Letztere stellt überdies an der Forststraße ihre Projekte vor.

Wie in den Vorjahren soll sich das Programm das gesamte Wochenende hindurch ziehen: Von Freitag bis Sonntag erfüllt Live-Musik von der Bühne am Markt den Stadtteil. Gus Myers und See You machen am Freitag den Anfang, tags drauf spielen die Beluga Brothers um die beiden international gefragten Gitarristen Andy Susemihl und Vitek Spacek Hits der Rockmusik-Geschichte. Von Tanz über Acapella-Gesang bis zu Reggae reicht das Spektrum am Sonntag. Hinzu kommen die Gruppen „Blech Beat Cologne“ sowie „Ehrlich & Lange“, die die Besucher an der Grünstraße begleiten.