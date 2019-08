Umfangreiches Investitionsprogramm : In Solinger Schulen wird kräftig investiert

Solingen Oberbürgermeister Tim Kurzbach spricht vom größten Investitionsprogramm an Schulen und Kindergärten seit Jahrzehnten. 106,2 Millionen Euro werden aktuell an Schulgebäuden verbaut. Weitere Schulen werden noch saniert.

Schulleiter Dirk Braun ist zuversichtlich, dass nächste Woche die Schüler die Räume nutzen können – auch wenn die Bauarbeiten noch eine Weile weitergehen. Allerdings, so Matthias Knospe, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, werden diese Arbeiten den Schulbetrieb an der Zweig- und Kanalstraße nicht beeinträchtigen. „Im Sommer 2020 ist hier alles fertig“, hofft Matthias Knospe.

Bis dahin werden allein an der Höhscheider Gesamtschule 15,3 Millionen Euro verbaut worden sein. Unter anderem für die Erweiterung der Sporthalle, die Kernsanierung im Innenbereich des Haupthauses, für neue Fenster und die Fassaden- und Dachsanierung. Am Standort Kanalstraße entstehen bis zum Schulstart noch die Mensa und Betreuungsräume für aktuell 208 Schüler. Hierfür wurden weitere 3,5 Millionen Euro ausgegeben.

Das freut Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Schuldezernentin Dagmar Becker. Beide machten sich am Mittwoch ein Bild von den aktuellen Baumaßnahmen an der Gesamtschule Höhscheid. „Bildung hat für uns oberste Priorität“, sagt Kurzbach mit Blick auf die Baustellen allein in diesem Sommer an vielen Schulen. Zehn Grundschulen, sieben weiterführende Schulen, eine Sekundar- und eine Förderschule und drei Berufskollegs kommen derzeit in den Genuss von Erweiterungs-, Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten.

Der hohe Stellenwert, den die Bildung in der Verwaltungsspitze genießt, lässt sich konkret in Zahlen ausdrücken: „106,2 Millionen Euro werden aktuell in Schulen investiert“, sagt Kurzbach, überdies etliche Millionen in Kitas. „Das ist das größte Investitionsprogramm an Schulen und Kindergärten seit Jahrzehnten“, so der Oberbürgermeister“