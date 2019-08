Batteriebetriebener Obus : Mit dem BOB zum Abteiweg

Solingen Auf der Linie 695 kommt der 18,75 Meter lange, batteriebetriebene O-Bus zum Einsatz.

(red) Am Busbahnhof Graf-Wilhelm-Platz (GWP) müssen jetzt einige Linien ihre Bussteige tauschen. Dies sind erste Vorboten zum Einsatz der batteriebetriebenen O-Busse (BOB) auf der Linie 695 zwischen Abteiweg und Meigen. Hier werden bislang zwölf Meter-Lange Autobusse eingesetzt. Diese fahren die Bus­steige 3a für die Fahrt zum Abteiweg und den Bussteig 2b für die Tour nach Meigen an. Die vier BOBs sind laut den Stadtwerken mit ihren 18,75 Metern jedoch knapp sieben Meter länger und benötigen an den Haltestellen eine größere Fläche. Ab Mittwoch, 28. August, fahren die Busse der Linie 695 in Richtung Abteiweg dann den Bussteig 1b/1c an. Der bislang am Bussteig 1c haltende CE 64 der Wuppertaler Stadtwerke tauscht und fährt den Bussteig 2b an. In Richtung Meigen hält die Linie 695 künftig am Bussteig 4.