Kunst in Dormagen : Neues Motto der D'Art steht fest

Dormagen Bei der 18. Kunstausstellung in Dormagen dreht sich alles um „neues Licht“. Die D'Art findet von November 2022 bis Februar 2023 statt.

Auch in diesem Jahr wird es wieder künstlerisch in Dormagen, denn das städtische Kulturbüro hat nun das Thema der diesjährigen, größten Gemeinschaftsausstellung Dormagener Künstler bekanntgegeben. „In neuem Licht“ lautet das neue Motto der D‘Art. Die 18. Ausstellung, die vom 4. November 2022 bis 22. Februar 2023 stattfinden wird, bietet zudem in diesem Jahr ein Novum auf: Sie wird erstmals sowohl im Dormagener Kulturhaus ausgestellt als auch zusätzlich in digitaler Form im Internet zu sehen sein.