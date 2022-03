Ausstellung in Solingen : Bergischer Kunstpreis für Hüpfburg und Collage

Jonas Hohnke erhält den 76. Internationalen Bergischen Kunstpreis für sein Werk White Cube. Foto: Markus J. Feger

Solingen Der mit 10.000 Euro dotierte 76. Internationale Bergische Kunstpreis wird in diesem Jahr geteilt und geht an Jonas Hohnke und Filiz Özcelik. Das wurde am Mittwoch bekannt gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wuppertaler Hohnke erhält den von der Essener National-Bank AG gestifteten Kunstpreis für sein Werk „White Cube“ (Hüpfburg) aus 2020. Die Jury begründet: „Bei Jonas Hohnke wird der ,White Cube‘, die eigentliche Präsentationsfläche der Kunst, zum skulpturalen Kunstwerk. Humorvoll inszeniert er den Museums- oder Galerieraum als Ort, der mit Hilfe eines Kompressors aufgeblasen wird, sobald die Besucher kommen und die Hüpfburg auch betreten dürfen. Der museale Raum, das Kunstwerk und die Rezipienten verschmelzen zu einem Ganzen. Der verspielte Charakter der Hüpfburg, die Spaß verspricht, trifft auf den Ernst des White Cube, der durch die Materialität und Funktion der Skulptur hinterfragt wird. Jonas Hohnke versteht es mit seinem Werk hintergründig die Aufgabe und das Verhältnis von Präsentation, Wahrnehmung und Rezeption der Kunst zu thematisieren.“

Die Bielefelderin Feliz Özcelik wird für ihre Werkgruppe „walnut as thick as my neck“ aus 2021 ausgezeichnet. Die Jury lobt: „Filiz Özcelik stellt die Collage in den Fokus ihrer Arbeit. Die Künstlerin sammelt Fundstücke und unterschiedlichste Materialien wie PVC, Knetbeton, kaputte Treppenstufen, gebrochene Fliesen und andere Alltagsgegenstände, deren fragmentarische Materialität sie interessiert. Im Atelier arrangiert sie einzelne Elemente zu Gebilden, die neben- und übereinander liegen und täglich verändert und neu geordnet werden. So wächst prozessual das Kunstwerk, das als finale Wandinstallation präsentiert wird. Die Bildsprache ist weitgehend abstrakt, aber dennoch lyrisch und weckt Assoziationen an Natur, Pflanzen und organisches Wachsen.“

Die Werkgruppe „walnut as thick as my neck“ von Filiz Özcelik. Foto: Kai Werner Schmidt

Vom 17. September bis 30. Oktober zeigt das Kunstmuseum Solingen die 76. Internationale Bergische Kunstausstellung. Der Preis wird zu Eröffnung verliehen. Die Schau, die traditionell unter keinem vorgegebenen Motto steht, gibt einen Einblick in das vielfältige Kunstschaffen der Region. Viele der weiteren zwölf Teilnehmer sind Absolventinnen und Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie und bereits durch überregionale Ausstellungen bekannt. Es gibt aber auch noch wenig bekannte Künstlerinnen und Künstler zu entdecken, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Die Jury konnte aus 120 Bewerbungen auswählen, deutlich weniger als üblich.

(red)