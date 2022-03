Hückeswagener Sportler trainiert für den nächsten Ultralauf : Vom Eisschnelllauf zum Ultralauf

Für den Hückeswagener Andrej Bullach gehört das Laufen zum Alltag wie das Essen und das Zähneputzen. Der 53-Jährige ist aber kein normaler Jogger, er ist Ultraläufer. Wettbewerbe mit 100 Kilometer und mehr sind keine Seltenheit, auch wenn er es in der Corona-Pandemie etwas langsamer hat angehen lassen. Beim Zugspitz-Ultratrail geht‘s über 106 Kilometer durchs Gebirge – und dabei bleibt immer noch Zeit für ein Selfie. Foto: Bullach

Hückeswagen In der Corona-Pandemie sind die meisten Laufwettbewerbe ausgefallen. Jetzt trainiert der Wiehagener Andrej Bullach für den nächsten Ultralauf. Früher war der 53-Jährige auf Schlittschuhen im Leistungssport aktiv.

Viele Menschen freuen sich, wenn die Fitnessuhr am Handgelenk das Erreichen der von Gesundheitsexperten empfohlenen 10.000 Schritte am Tag anzeigt. Der Hückeswagener Andrej Bullach kann darüber nur müde lächeln. Als erfahrener Langläufer legt er derzeit locker 80 Kilometer in der Woche zurück. Und das ist für seine Verhältnisse noch sehr wenig. „Ich möchte wieder auf 120 bis 140 Kilometer kommen“, sagt der 53-Jährige. Als durchtrainiert bezeichnet er sich derzeit nicht, hat doch die Corona-Pandemie großen Einfluss auf den Sport gehabt. Da kaum Wettkämpfe stattfinden konnten, habe auch die Motivation zum Training gefehlt, bedauert er.

Dabei war Andrej Bullach in der Vergangenheit mit seinen Extremläufen über lange Strecken und in großen Höhen sehr erfolgreich und stand auch schon mehrfach auf dem Siegertreppchen. Drei Mal startete er bereits beim Ultralauf „Wiebold“, der über den Rheinsteig von Wiesbaden bis Bonn führt. 90 Stunden haben die 80 Starter aus 15 Nationen Zeit, um die 320 Kilometer und insgesamt 11.700 Höhenmeter zu bewältigen. Dafür wird Tag und Nacht gelaufen – ohne Schlaf. Ins Ziel gekommen ist er bisher noch nicht. „Ich habe den ,Wiebold‘ noch nie gefinisht“, gibt Bullach zu. Bei Kilometer 170, 180 und 200 sei er aus verschiedenen Gründen ausgestiegen.

Info Langlauf aus Leidenschaft Persönliches Andrej Bullach ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.



Strecken Zu den Lieblingstrainingsstrecken direkt vor der Haustür zählen die Wupper-Vorsperre, die große Dhünn-Talsperre als auch der Bergische Panoramasteig.

Erfolg Der Koblenz-Bonn-Lauf-Trail (KoBoLT) ist ein Qualifikationslauf über drei Streckenlängen (140, 99 und 73 Kilometer). Acht Mal hat Andrej Bullach bereits teilgenommen – 2011 sicherte er sich den Sieg über 140 Kilometer mit einer Laufzeit von 19 Stunden und 43 Minuten. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Schwerpunktseite.

Bei seinem ersten „Wiebold“-Lauf beispielsweise war durch den Dauerregen die Haut an den Füßen aufgeweicht und geplatzt. „Die Ärzte haben noch versucht, mich zu flicken“, berichtet der Hückeswagener. An ein Weiterlaufen war jedoch nicht mehr zu denken. Nicht nur die körperliche Fitness, auch der Kopf und die Gedanken spielen eine wichtige Rolle. „Beim dritten Lauf war ich ganz vorne mit dabei. Als ich aber bei Kilometer 180 von dem viertplatzierten Chinesen überholt wurde und mit ihm nicht mithalten konnte, bin ich ausgestiegen“, sagt der Ultraläufer. Abgehakt hat er das Thema aber noch längst nicht. In drei oder vier Jahren möchte er sich noch einmal auf die 320 Kilometer lange Strecke begeben.

Eine mindestens ebenso große Anstrengung erfordert der „Ultra-Trail du Mont-Blanc“ (UTMB). Bei diesem Extremwettkampf laufen die Teilnehmer einmal um den mit 4808 Metern höchsten Berg Europas und legen dabei 168 Kilometer und rund 10.000 Höhenmeter durch Frankreich, Italien und der Schweiz zurück.

Immer wieder verschoben werden musste der Zugspitz-Ultratrail, für den sich Bullach 2020 angemeldet hatte. Dieser Extremlauf oberhalb der Baumgrenze – der höchste Punkt liegt auf 2182 Metern – soll vom 15. bis 17. Juli stattfinden. „Bis dahin schaffe ich es zeitlich nicht mehr fit zu werden“, bedauert der Hückeswagener. So bereiteter sich derzeit auf den Düsseldorf-Marathon im Oktober und den kleinen „KoBoLT“ im November mit Start in Rengsdorf vor, der auch als offizieller UTMB-Qualifikationslauf anerkannt ist.

Das Training für einen Ultralauf und für einen Marathon ist sehr unterschiedlich. „Für den Marathon ist ein Intervalltraining mit Tempoläufen wichtig, da es auf Geschwindigkeit ankommt“, erläutert Bullach. Für den „KoBoLT“ brauche man vor allem längere Strecken zur Vorbereitung. Um Zeit zu sparen, nutzt der Wiehagener schon den Weg zur Arbeit als Trainingsstrecke. Sechs Kilometer sind es von Wiehagen bis zur OVAG in Hämmern. Im geteilten Dienst läuft der 53-Jährige einmal vormittags und einmal nachmittags die Strecke hin und zurück. „Wenn ich dann auf dem Rückweg noch einen Umweg laufe, bin ich mit dem Training fertig, wenn ich nach Hause komme“, sieht der 53-Jährige es praktisch. Meistens ist er allein unterwegs. Am Dienstag- und Freitagabend läuft er allerdings mit den Sportfreunden der Laufgruppe (LG) Hückeswagen.

Mit dem Laufen hat der sportliche Familienvater vor etwa 20 Jahren begonnen, zuvor war er in seiner russischen Heimat im Eisschnelllauf auf hohem sportlichem Niveau aktiv. In Deutschland hat er die Schlittschuhe gegen die Joggingschuhe getauscht. Der Verschleiß bei so vielen gelaufenen Kilometern ist nicht gerade gering. „Eigentlich braucht man etwa alle 700 Kilometer neue Laufschuhe. Ich benutze aber immer fünf bis sechs Modelle abwechselnd, so dass sich auch die Schuhsohle zwischen den Läufen regenerieren kann und die Fußmuskulatur nicht einseitig belastet wird“, sagt er.