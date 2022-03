Stipendium beginnt im Juli : Neue Künstler ziehen ins Schloss Ringenberg ein

Jonas Hohnke und Jackie Bamfaste sind die neuen Stipendiaten, die Kunst im Schloss Ringenberg machen. Foto: Thomas Hesse

Ringenberg Jonas Hohnke und Jackie Bamfaste sind die beiden Künstlerstipendiaten in Schloss Ringenberg. Damit wird es als Residenz- und Atelierzentrum weiter genutzt und aufgewertet. Die Bürger sollen mehr ins Projekt einbezogen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Im vergangenen Jahr wurde eine Kooperation zwischen der Geschäftsstelle „Dritter Ort – Kunst- und Kulturort Schloss Ringenberg“ und dem Westdeutschen Künstlerbund für zwei Künstlerstipendien im Schloss Ringenberg vereinbart. Das wird jetzt in die künstlerische Tat umgesetzt – und damit wird eine Ringenberger Tradition fortgesetzt. Jackie Bamfaste aus Kevelaer (Stipendium bis 35) und Jonas Hohnke aus Wuppertal (Stipendium ab 36) ziehen ins altehrwürdige Gemäuer mit seinen Ateliers ein. Am Dienstag wurden sie, ihre Ideen und Projekte im kleinen Hamminkelner Stadtteil vorgestellt.

Das Schloss Ringenberg ist als Atelierstandort bewährt, es geht um Qualität. Über die Vergabe der beiden diesjährigen Stipendien hatte zuvor eine Fachjury entschieden, die sich aus Vertretern der Stadt Hamminkeln, Vorstandsvertreter des Westdeutschen Künstlerbundes sowie der Museen Schloss Moyland und Goch zusammensetzte. Zur Vorgeschichte gehört auch, dass im vergangenen Jahr besagte Kooperation zwischen der Geschäftsstelle „Dritter Ort – Kunst- und Kulturort Schloss Ringenberg“ und dem besagten Künstlerbund vereinbart worden war. Denn das Schloss Ringenberg ist nicht nur seit Jahrzehnten als Residenz- und Atelierzentrum in Nordrhein-Westfalen bekannt.

Info 220 Künstler sind im Bund aktiv Arbeit Der Westdeutsche Künstlerbund (WKB) wurde 1946 gegründet und leistet über die Jahrzehnte erfolgreich Kunst- und Kulturarbeit für Nordrhein-Westfalen. In der Künstlervereinigung mit seiner Geschäftsstelle im Kunstmuseum Bochum sind rund 220 professionell arbeitende bildende Künstlerinnen und Künstler aktiv. Die individuellen Biografien machen ihre nationale und internationale Bekanntheit deutlich. Internationale Projekte Die Mitglieder sind in NRW geboren oder arbeiten hier, haben also einen besonderen Bezug zu diesem Bundesland. Dabei haben zahlreiche Künstler ihr Atelier und ihren Wohnsitz in der Niederrhein-Region. In einem Europa der offenen Grenzen führt der WKB seit vielen Jahren auch internationale Projekte durch.

Es befindet sich seit Februar 2021 auch in der zweiten Förderphase. Das heißt: Die Einrichtung wird vom NRW-Ministerium für Wissenschaft und Kultur finanziell unterstützt. Damit einher geht die inhaltliche kulturelle Neuausrichtung einerseits als sogenannter „Dritter Ort“ für Hochkultur, um ein hochkarätiges Kulturangebot zu schaffen. Andererseits öffnet das Schloss seine Türen für die Stadtgesellschaft und damit für örtliche Ideen für Kunst und Kultur. „Wir wollen es schaffen, die Bürgerschaft mehr mitzunehmen“, sagte Rita Nehling vom Kulturbereich der Stadt. Der Verein Kulturraum Niederrhein bringt für die Anfangsphase der Neuausrichtung viel fachliche Expertise ein.

Die beiden aktuellen Stipendien sind parallel für den Zeitraum Juli und August vorgesehen. „Dem Kunst- und Kulturort Schloss Ringenberg kommt hier die besondere Bedeutung eines zentralen Ortes der Kunst- und Kulturvermittlung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen der Stadt zu Gute“, heißt es offiziell. Umsetzen lässt sich das dadurch, die „Stadtgesellschaft“ von Hamminkeln durch Künstlergespräche, offene Ateliers und eine Abschlusspräsentation einzubeziehen. „Für das interessierte Publikum unterschiedlicher Altersgruppen sollen so Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des Austausches mit den Künstlern erfolgen“, heißt es.

Um was geht es künstlerisch? Die Vielfalt unterschiedlicher Techniken und Ansätze schafft im Schloss Anreiz und zieht Blicke an. Jackie Bamfaste ist eine junge Absolventin der Kunstakademie Düsseldorf. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bildhauerei, Sieb- und Tiefdruck. Ihr künstlerischer Zugriff ist figürlich, ihre Skulpturen sind kraftvoll, durchaus naturalistisch, aber auch wie die Verkörperung bestimmter kunstgeschichtlicher Figurentypen. Kinderfiguren erscheinen wie Putten, eine sitzenden Frauenfigur erinnert an den antiken „Dornenauszieher“. Das hat eine spielerische Note, manchmal wird entgegen der Erwartung verfremdet, was mit einer gewissen Leichtigkeit geschieht. Dieser Ansatz ist auch in Jackie Bamfastes grafischen Arbeiten erkennbar.

Jonas Hohnke, der seinen Abschluss an der Kunstakademie Münster gemacht hat, war mit seinen Aktionen und Ausstellungen bereits im In- und Ausland erfolgreich unterwegs. Seine Objekte, Bilder, Filme und Performances, die manchmal auch den Zuschauer aktiv einbeziehen, zeigen ihn als genauen Beobachter der Realität. Als Künstler hat er die Freiheit aus, diese auf eigenen Wegen oder ganz neu zu interpretieren. Das tut er kraftvoll, und das geschieht bei ihm nicht selten mit einem Augenzwinkern. Der Zugang zu den gezeigten Arbeiten erleichtert das, den Blick darauf schärft es. Beide Künstler kennen das Schloss Ringenberg und den rechten Niederrhein nicht aus eigenem Erleben. Das birgt Entdeckerchancen. Am Ende wird man in einem Katalog nachsehen können, wie sie künstlerisch verarbeitet worden sind.