Partyszene : Solinger kehren auf die Tanzfläche zurück

△ Im Hitze-Frei Beach Club in Ohligs ist die partylose Zeit zur Freude vieler Gäste seit einigen Wochen wieder vorbei. DJs bringen die Besucher an Freitagabenden wieder in Stimmung. Fotos (2) Peter Meuter Foto: Peter Meuter

Solingen Veranstalter freuen sich über den Neustart der Partys. 2G+ lasse sich dabei insgesamt gut umsetzen. Die Gäste hätten sich daran gewöhnt – für alle ist es ein Sicherheitsaspekt.

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Als die Alte Schlossfabrik im Oktober 2021 zum „Grand Opening“ einlud, war die Euphorie unter den Gästen groß. Zu treibender Musik ausgelassen zu tanzen und zu feiern – darauf hatten sie lange gewartet. Doch nur kurze Zeit später – nach Halloween und dem Start in die jecke Session – setzte wieder die beinahe zur Gewohnheit gewordene Ernüchterung ein. Der Anstieg der Corona-Zahlen und die daraus folgenden politischen Entscheidungen setzten dem fröhlichen Treiben allzu bald wieder ein jähes Ende. Immerhin: „Private Feiern wie Hochzeiten, Taufen und Geburtstage laufen gut“, berichtet Florian Unkel, Geschäftsführer der Alten Schlossfabrik.

Der Gebäudekomplex in Unterburg bietet schließlich verschiedene Säle für Feste von unterschiedlichem Zuschnitt. Auch eine Hochzeitsmesse mit mehreren Eintritts-Zeitfenstern fand im Januar statt. Jetzt nehmen Clubs, Diskotheken und Veranstaltungshallen den nächsten Anlauf auf die Normalität früherer Jahre: „Für den 25. Mai, dem Vorabend von Christi Himmelfahrt, planen wir die erste Veranstaltung mit mehr als 1000 Besuchern“, kündigt Unkel an. Die können auf der 90er Jahre-Party in den Feiertag hineintanzen. An dem folgt dann mit der „Neon Factory“ für Gäste ab 16 der nächste Höhepunkt.

Info Tanz in den Mai im Theater und Konzerthaus Party Nach zweijähriger Pause lädt auch das Theater und Konzerthaus an der Konrad-Adenauer-Straße am 30. April ab 20 Uhr wieder Gäste zum „Tanz in den Mai“ ein. Dabei soll es wie in früheren Jahren wieder mehrere Tanzflächen geben. Der Vorverkauf startet in Kürze.

Im Hitze-Frei Beach Club in Ohligs endete die partylose Zeit am 4. März. Seitdem bringen DJs die Besucher wieder an Freitagabenden in Stimmung. Und die Sehnsucht nach dem ungezwungenen Feiern mit Freunden und vielen anderen Gleichgesinnten bis in die Morgenstunden hinein sorgt seither für einen regen Andrang. „Die Leute freuen sich, wieder rauszukommen“, sagt Geschäftsführer André Hitzegrad.

Das gelte neben den vielen 20 bis 30-Jährigen auch für viele Besucher älterer Jahrgänge. Verunsicherung angesichts der hohen Infektionszahlen sei eher nicht zu spüren. Aber auch die Umsetzung der nach wie vor bestehenden Regeln funktioniere. „Die Gäste haben sich daran gewöhnt, informieren sich und machen auch die Tests“, betont der Gastronom, „schließlich ist das für alle auch ein Sicherheitsaspekt.“ „Meckereien“ am Einlass gebe es nicht.

Während in vielen anderen Bereichen Lockerungen greifen, gilt für Tanz- und Discopartys weiter 2G+. Die Gäste müssen also geimpft und zusätzlich getestet sein. Im Gegensatz zur sonstigen Handhabung der Regel brauchen auch Geboosterte einen aktuellen Test. Zusätzliches Personal für die Kontrolle habe er nicht gebraucht, erklärt Hitzegrad: „Wir sind mit unserer Security am Einlass gut aufgestellt.“ Nachdem zuletzt auch „Gäste singen für Gäste“ wieder stimmgewaltige Musikfreunde anzog, laufen im Gastronomiebetrieb an der Grünstraße schon die Planungen für weitere Veranstaltungen, zum Beispiel am Karsamstag, 16. April und den Tanz in den Mai mit einer 80er/90er-Jahre-Party.