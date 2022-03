Ausweis-Terminal für Dormagen : Gute Erfahrung in Grevenbroich

Gute Erfahrung in Grevenbroich

In Grevenbroich wird der Terminal jetzt gut angenommen. Foto: Dieter Staniek/Stan

Dormagen In Dormagen ist die Haltung der Rathausverwaltung skeptisch bis ablehnend, in Grevenbroich sieht es gänzlich anders aus.

In der Nachbarstadt wird der 24/7-Terminal, an dem Bürger Ausweispapiere rund um die Uhr abholen können, inzwischen gut angenommen. Seit Mitte Februar ist er dort im Rathaus im Einsatz: „Der Anfang war schleppend mit nur 14 Abholungen“, sagt Stadtsprecher Lukas Maaßen. „Aber im März liegen 45 Reservierungen vor, also etwa 1,2 pro Tag. Das ist nicht nur gar nicht schlecht, sondern ziemlich gut“. Beschwerden seitens der Bürger gebe es bislang keine, ebensowenig technische Schwierigkeiten. „Läuft“, konstatiert Maaßen, der sagt: „Für die Bürger ist es einfach klasse, weil sie den Vorteil haben, frei darüber entscheiden zu können, wann sie ihr Ausweisdokument abholen wollen.“