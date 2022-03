Ostermarkt in Dormagen : Auf die Eier, fertig, los!

Zuletzt fand der Ostermarkt in der City in Dormagen 2019 statt. Foto: SWD mbH/SWD

Dormagen Am kommenden Wochenende findet in der City der beliebte SWD-Ostermarkt statt. Zahlreiche Programmpunkte sind geplant. Auch die Geschäfte werden öffnen.

Nachdem im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen und Events aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, ist die Freude in diesem Jahr umso größer, dass wieder Leben in der Dormagener Innenstadt herrscht. Noch vor fast genau einem Jahr sorgte die, doch recht plötzliche, Absage des SWD-Ostermarktes bei vielen Bürgerinnen und Bürger, sowie bei den Einzelhändlern für Frustration. Trotz hoher Inzidenzen soll der SWD-Ostermarkt 2022 wieder stattfinden, deutliche Lockerungen der Bundesregierung machen dies möglich.

Angesetzt ist der beliebte und stets gut besuchte Ostermarkt für das Wochenende am 2. und 3. April. Zusätzlich ist wie üblich ein Verkaufsoffener Sonntag geplant. Zahlreiche Stände und Programmpunkte stehen auf der Tagesordnung: Neben bunten Marktbuden, Flohmärkten für Österliches und Fahrräder locken Kinderspaß, flotte Flitzer und Sonntags-Shopping in die Innenstadt. Auch Auto-Fans dürfen sich freuen, denn am Samstag wird die Kölner Straße zur Automeile, entlang derer die Mehrmarken-Autohäuser Louis Dresen, Heinen und Gottfried Schultz ihre Modellneuheiten aufreihen. Probesitzen und Fachsimpeln mit Fachverkäufern vor Ort sind laut der Veranstalter ausdrücklich erwünscht. Verkaufsstände unter anderem von „Armbrusters Hoflädle“ mit Eierlikör und Bränden, „Farntastisch“, wo Schnittblumen und Pflanzschalen angeboten werden, mit farbenfroher Gartendeko, der beliebte Pflanzentruck aus Holland ebenso wie die fröhlich ratternde Kindereisenbahn am Kappesberg ergänzen das Angebot am ganzen Wochenende. „Auch und gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, schöne Momente zu genießen und mal auf andere Gedanken zu kommen, um dabei Kraft zu tanken. Mit unseren Stadtfesten wollen wir gemeinsam mit den Akteuren der Innenstadt solche Möglichkeiten schaffen, gemeinsam Schönes zu erleben“, sagt Stadtmarketingleiter Thomas Schmitt (SWD).

INFO Zwei Jahre fiel der Ostermarkt aus Ausfälle In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 musste der Ostermarkt in der Dormagener Innenstadt ausfallen. In diesem Jahr findet er nach zweijähriger Pause erstmals wieder statt. Organisator Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen

Shopping-Freunde dürfen sich über einen verkaufsoffenen Sonntag freuen. Nicht nur, weil die Innenstadt-Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres bitten. Glücksgefühle dürfte auch der ein oder andere Deal hervorrufen, der auf dem österlich ausstaffierten SWD-Flohmarkt besiegelt wird. Der erstreckt sich zwischen 12 und 18 Uhr von der Markstraße aus in Richtung Norden. Marktleiterin Sandra Just hat noch Platz. Interessenten können sich unter flohmarkt@swd-dormagen.de melden.

Nach dem großen Erfolg beim Spätherbstmarkt gibt es auch wieder einen Fahrradflohmarkt. Am Sonntag können neben dem Pavillon an der nördlichen Kö (Einmündung Florastraße) gebrauchte Zweiräder angeboten werden. Die Teilnahme ist einfach: Fahrrad zwischen 12 und 13 Uhr vorbeibringen, Preisschild ausfüllen, Fahrrad verkaufen. Die Räder werden von 13 bis 18 Uhr beaufsichtigt, der Verkauf kann aber nur von privat an privat erfolgen. Deshalb sollte der Verkäufer in diesem Zeitraum auch erreichbar sein. Die Teilnahme kostet fünf Euro, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Bei Dauerregen muss der Fahrradflohmarkt ausfallen. Veranstalter ist die City-Offensive Dormagen (erreichbar unter 0172961 4274).

Mit der zweiten Dormagener Eier-Ditsch-Meisterschaft um 16 Uhr vor dem Historischen Rathaus bietet die CiDo einen weiteren Programmpunkt an. Je nach Landstrich heißt der Osterbrauch titschen, düpfen, pecken oder klöckeln, läuft aber nach ähnlichen Regeln ab, wie CiDo-Vorsitzender Guido Schenk erklärt: „Zwei Spieler nehmen dabei je ein hart gekochtes Osterei in die Hand und versuchen, die Schale des gegnerischen Eis zu zerschlagen.“ Sieger ist, wessen Ei unversehrt bleibt, „und der Inhalt der marktfrischen Eier wird natürlich verzehrt“, betont Schenk. Gestartet wird in zwei Altersklassen für Kinder bis 14 Jahre und Erwachsene. Als Preise stiften die Rathausgastronomen Gutscheine für ein Frühstück in der City. Am Sonntag zwischen 13 und 15.30 Uhr wird das Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) und der Masterplan für die Innenstadt in Form einer Ausstellung in der Rathaus-Galerie präsentiert.