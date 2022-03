Musiker, Tänzer, Künstler : Jetzt anmelden zur Kunst- und Klangmeile 2022

Musik an allen Ecken, dazu Tanz und Kunst: Das ist die Kunst- und Klangmeile in Leichlingen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Kunst- und Klangmeile 2022 findet mit Straßengalerie, Vereinstag und Heimat-Preis zusammen statt. Wer mitmachen will, muss sich jetzt anmelden.

Am 12. Juni 2022 findet in der Innenstadt die 8. Leichlinger Kunst- und Klangmeile statt. Ensembles der Musikschule und Kirchengemeinden, Chöre, Schulen, Musikgruppen und Bands treten zwischen Brückerfeld und Gartenstraße auf. „Alles ist dabei: von vokal bis instrumental, von Klassik bis Rock, von Geigen-Solo bis Big Band“, kündigt die Stadt an. Auch Tanzgruppen und die aktive Bildende-Kunst-Szene geben Einblicke. Die Straßengalerie wird im Rahmen der Kunst- & Klangmeile eröffnet, zum ersten Mal der Leichlinger Vereinstag integriert. Wer sich beteiligen möchte, kann sich anmelden.