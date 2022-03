Mauerbienen in Dormagen : Fleißige Flieger auf dem Balkon

Dormagen Ab März beginnen die zahlreichen Bienen bei schönen Temperaturen zu fliegen. Auch die hummelähnlichen Mauerbienen finden sich in Dormagen.

Wenn die Temperaturen erstmals über zehn Grad steigen, dann setzen die heimischen Honig- und Wildbienen auch in Dormagen zu ihren ersten Flügen an. So tummeln sich im Frühjahr bei gutem Wetter in Gärten und selbst auf Balkonen häufig kleine Wildbienen. Eine besondere Art der Biene, die sogenannte Mauerbiene, stellt die Biologische Station, mit Sitz im Haus der Natur in Knechtsteden, in diesen Tagen vor.