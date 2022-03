Standort Dormagen : Ärzte im Rheinland Klinikum streiken

Dormagen Die aktuellen Tarifverhandlungen zwischen dem Marburger Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände werden am Donnerstag, 31. März, von einem eintägigen Warnstreik begleitet.

Auch am Rheinland Klinikum Dormagen werden Ärztinnen und Ärzte aus verschiedenen Kliniken dem Streikaufruf folgen und an einer Kundgebung des Marburger Bundes in Frankfurt teilnehmen. Aus diesem Grund werden am Donnerstag weitgehend nur medizinisch dringend erforderliche Untersuchungen und Operationen durchgeführt, teilte das Rheinland Klinikum mit.