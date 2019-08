Stadtentwicklung in Solingen : Wohnungen auf Werkstatt-Areal der Lebenshilfe ?

△ Das Gebäude an der Freiheitstraße in Weyer beherbergte früher einen Baumarkt, ehe es vor Jahrzehnten von der Lebenshilfe übernommen wurde. Fotos (2): Peter Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Organisation plant eine neue Werkstätte am Südpark. Auf dem alten Grundstück könnten moderne Wohnungen entstehen.

Im Sommer ist es oft brütend heiß und im Winter bisweilen empfindlich kalt – die Behindertenwerkstatt der Solinger Lebenshilfe an der Freiheitstraße in Weyer befindet sich schon seit Jahren auf einem eher bescheidenen bautechnischen Stand. Weswegen die gemeinnützige Organisation das alte Gebäude möglichst schnell aufgeben und auf dem Areal der Eissporthalle am Südpark eine moderne Werkstatt errichten will.

Das hat die Vorsitzende der Lebenshilfe, Prof. Dr. Susanne Schwalen, jetzt noch einmal unterstrichen. So habe ihre Organisation bereits im Frühjahr ein ungefähres Zeitfenster erstellt, das von einem Umzug in ungefähr vier Jahren ausgehe, sagte Schwalen am Donnerstag am Rande einer Spendenübergabe der Stadt-Sparkasse Solingen an die Lebenshilfe.

Info Sparkasse: 10.000 Euro für neue Siegelmaschine Kosten Die neue Siegelmaschine, mit der Produkte über Druck und Wärme verpackt werden, kostete 21.000 Euro, von denen die Stadt-Sparkasse 10.000 Euro übernahm. Technik Bei der Scheckübergabe wurde Sparkassen-Chef Stefan Grunwald demonstriert, wie die Maschine arbeitet. Sie nimmt darüber hinaus weniger Platz ein als die alte Maschine und ist transportabel. Zurzeit gibt es einen Auftrag, 50.000 Messer aus Solinger Produktion zu verpacken.

Mit einer Summe in Höhe von 10.000 Euro unterstützte das Geldinstitut zuletzt die Anschaffung einer sogenannten Siegelmaschine, mit deren Hilfe die Lebenshilfe-Mitarbeiter zum Beispiel Messer verpacken und die wie alle anderen Maschinen mit in einen Neubau gehen würden. Wobei von einem Umzug nicht allein die Arbeitskräfte in der Behinderten-Werkstatt profitieren könnten.

Der Hintergrund: Sollte die Lebenshilfe in einigen Jahren tatsächlich ein modernes Domizil am Südpark beziehen, wäre an der Freiheitstraße der Weg frei zu einer Neubebauung mit Wohnungen. „Das wäre die am ehesten wahrscheinliche Möglichkeit“, sagte jetzt Lebenshilfe-Chefin Schwalen, die auf Anfrage unserer Redaktion zwar betonte, eine Entscheidung über eine Weiternutzung des Grundstücks sei noch nicht gefallen. Gleichwohl, so Schwalen, habe es bereits erste Kontakte mit der Stadt zu diesem Thema gegeben.

Eine Rathaus-Sprecherin bestätigte am Donnerstag solche Gespräche. „Im Grundsatz wäre eine Wohnbebauung denkbar“, sagte die Sprecherin. Allerdings wäre es hierfür erforderlich, den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. „Im Planverfahren würde sich dann vieles konkretisieren, etwa welcher Umfang möglich ist oder welche Belange zu berücksichtigen sind“, hieß es vonseiten der Solinger Stadtverwaltung.

Dabei könnte eine Wohnbebauung auf dem Areal der Lebenshilfe in Weyer durchaus Sinn ergeben, ist den Verantwortlichen im Rathaus doch daran gelegen, mehr Wohnraum zu schaffen. So wird im kommenden Herbst beispielsweise der Startschuss zu einer „Wohnbauoffensive“ der Stadt fallen, mit der unter anderem weitere Flächen für eine Bebauung erschlossen werden sollen.

Parallel dazu hat die Genehmigung neuer Wohneinheiten im laufenden Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen. Denn wie die Stadt jetzt meldete, wurde 2019 seitens der Verwaltung bislang schon die Genehmigung zum Neubau von rund 500 Wohneinheiten erteilt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2018 hatte diese Zahl bei 470 Wohnungen gelegen.

◁ Mitarbeiterin Manuela Pionke zeigte Frauke Löper, Susanne Schwalen (Lebenshilfe), Stefan Grunwald (Sparkasse) und Andreas Müller (Lebenshilfe) die Funktion der Maschine. Foto: Meuter, Peter (pm)