Meerbusch : Bahnunterführung schon beschmiert

Nach wenigen Tagen gibt es bereits ein Graffiti in der Unterführung am Osterather Bahnhof. Foto: RP/Dominik Schneider

Osterath Die Stadt überlegt, wie die Wände gestaltet werden könnten, um auf diese Weise weitere Graffitis zu vermieden.

(dsch) Noch nicht einmal eine Woche ist die Unterführung am Osterather Bahnhof freigegeben, da sind die grauen Wände schon mit einem Graffiti beschmiert. Ein großer Schriftzug sowie mehrere kleine Kritzeleien hat die Stadt festgestellt.

Dass die Wände früher oder später von Sprayern bemalt werden würden, stand zu befürchten. Auch deswegen überlegt die Stadt, wie hier Abhilfe zu schaffen ist. Eine Überlegung ist, die Wände – auch die hohen, grauen Mauern an den Abgängen auf beiden Seiten der Bahngleise – selbst zu gestalten. Hier könnten Kunstwerke, zum Beispiel mit Motiven aus der Stadt, entstehen. Das könnte wildes Sprühen verhindern, da es in der Szene nicht gern gesehen wird, fremde Werke zu übermalen. Die Stadt will die Gegebenheiten vor Ort prüfen, eine Entscheidung, wie mit der Gestaltung der Unterführung verfahren wird, gibt es noch nicht.