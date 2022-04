Altes Rathaus in Ratheim : Skulpturen und Fotografien geprägt von großer Sinnlichkeit

Altes Rathaus in Ratheim

Karl-Heinz Laufs zeigt in seiner Ausstellung im Alten Rathaus sowohl zwei- als auch dreidimensionale Objekte. Foto: Willi Spichartz

Hückelhoven Unter dem Titel „Von außen betrachtet – das Innere schauen“ stellt Karl-Heinz Laufs seine Werke am Wochenende im Alten Rathau in Ratheim aus. Sowohl zwei- als auch dreidimensionale Objekte sind zu sehen.

Skulpturen und Plastiken sind dreidimensional, Fotos zweidimensional. Beide Grundelemente eignen sich zur Kunst und/oder sind Kunst. Schafft man Dreidimensionalität in der Zweidimensionalität, ist das eine besondere Kunststufe. Am kommenden Wochenende kann man sich mit dieser Thematik bei der Ausstellung des Golkrather Künstlers Karl-Heinz Laufs im Alten Rathaus in Ratheim vertraut machen. Die Schau wird gezeigt im Rahmen der Ausstellungsreihe des Hückelhovener Kunstvereins Canthe.