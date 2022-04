Frühlingserwachen in Solingen : Ohligs startet schwungvoll in die Fest-Saison

Ohligs Mit Künstler- und Büchermarkt, Live-Musik, vielen Aktionen und offenen Geschäften lockte die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) am Sonntag tausende Gäste in die Fußgängerzone.

Mit einer Grillwurst auf der Faust schlenderten die Besucher durch die Fußgängerzone, lauschten den Liedern von Leonora, Teneja, HP Barrenstein und den mächtigen Dudelsackklängen der Wupper-District-Pipe-Band – oder wurden selbst kreativ. Wie zum Beispiel Fabian, Kay und Renzo: Das lebhafte Treiben um sich herum nahezu ausblendend führten die drei Brüder am Tisch im Pavillon der Künstlerinnen Heike Ponge und Kristina Eckel sorgfältig die Farbpinsel über den weißen Stoff. Auf T-Shirts bannten sie mit Hilfe einer Vorlage in leuchtenden Farben einen Fuchs, einen Papagei und eine Eule.

Kunst Noch bis zum 30. April sind in den Ladenlokalen von rund 25 Einzelhändlern und Dienstleistern in der Ohligser Innenstadt die Werke verschiedener Künstler zu sehen – und stehen dort auch zum Verkauf. Initiator der Aktion ist Timm Kronenberg mit seinem City-Art-Projekt.

Kunst zum Bewundern und Ergattern gab es wiederum gestern an insgesamt 29 Pavillons: An denen stellten 35 Künstler aus Solingen, Düsseldorf, Köln, Wuppertal und anderen Städten ihre Werke aus, darunter Porträts berühmter Persönlichkeiten, surreale Bilder, Landschaftsmalereien, Fotografien, Hippieschmuck und Skulpturen. „Alle sind sehr glücklich“, verriet Timm Kronenberg, der den Künstlermarkt zum siebten Mal organisierte – nachdem das „Frühlingserwachen“ mit all seinen Facetten im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war.

Ein bisschen bangen ließ Petrus die Veranstalter bekanntlich in den letzten Tagen, als sich der Winter, so schien es, noch einmal mit Macht zurückmeldete. Gestern jedoch bildete der blaue Himmel ganz offensichtlich den perfekten Rahmen für das Fest, bei dem man auch körperlich ordentlich in Schwung kommen konnte: Besonders umlagert war dabei der Pavillon des Ohligser Turnvereins (OTV). Von dort nahmen nicht nur viele Besucher Flyer mit Infos zu diversen Bewegungsangeboten mit – sondern tobten sich auch selbst kräftig aus: Während sich die Kinder an der Ecke zur Baustraße im Tennis ausprobierten, trommelten die Erwachsenen umringt von Besuchern rhythmisch auf rote Pezzi-Bälle ein oder machten beim Mobilitätstraining mit. „Es ist uns wichtig, die Menschen zur Bewegung zu ermuntern“, bekräftigte Günter Schlemper vom OTV-Organisationsteam.