Abrissarbeiten beginnen in Kürze : Marode Wupperbrücke ist bald Geschichte

Solingen / Leichlingen Kommenden Donnerstag wird die Wupperbrücke zwischen Haasenmühle und Nesselrath Stück für Stück abgetragen. Danach beginnen die Vorarbeiten für den Neubau, der bis Ende 2020 fertiggestellt sein soll.

Die vorbereitenden Arbeiten zum Abriss der maroden Wupperbrücke zwischen Haasenmühle und Nesselrath nehmen mehr Zeit in Anspruch als zunächst gedacht: Erst in der kommenden Woche, ab Donnerstag, 29. August, soll mit dem Abbruch der Spannbetonbrücke begonnen werden, die 1958 errichtet worden war. „Der Abbruch wird drei oder vier Tage dauern“, sagt Bauleiter Dominik Radtke von der beauftragten Firma Heitkamp.

Vertreter der Stadt Solingen und des Rheinisch-Bergischen-Kreises als Eigentümer der Brücke informierten sich am Donnerstag vor Ort über den Abriss/Neubau der Wupper-Querung. Da sich die Brücke im sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) befindet, ist Sorgfalt beim Abriss angesagt. „Es darf nichts in die Wupper fallen“, sagt Detlef Diekel von den Technischen Betrieben Solingen. Der bisherige Prokurist der Wirtschaftsförderung kümmert sich ab 1. September um die Bereiche Brücken / Stützwände bei den Technischen Betrieben Solingen (TBS), für die er bereits vor 2011 gearbeitet hat.

Die vorbereitenden Arbeiten laufen auf Hochtouren. So wurde die Wupper auf Leichlinger Seite nicht nur mit riesigen Sandsäcken abgesichert, sondern das Ufer auch mehr zur Flussmitte hin erweitert. Auf Solinger Seite wurden ebenfalls Sandsäcke gestapelt. In der Mitte der Brücke wird in den nächsten Tagen unterhalb eine Arbeitsplattform errichtet, die den Stück für Stück abgebrochenen Beton aufnimmt. Angelegt wurden Baustraßen, die bis zum Ufer führen. Über diese werden die Brückenteile abtransportiert. Zunächst aber wird die alte Brücke in den Rohbauzustand versetzt, Asphalt und Geländer müssen noch entfernt, überdies die Widerlager freigelegt werden.