Eine Festnahme bei Einsatz an Heukämpchenstraße Polizei entdeckt in Solingen große Cannabis-Plantage

Großeinsatz der Polizei am Montagnachmittag an der Heukämpchenstraße in Wald: Nach einem Hinweis und darauf folgenden Ermittlungen ist es Beamten der Drogenfahndung im Rahmen einer großangelegten Aktion gelungen, in einer Lagerhalle an der Straße im Zentrum des Stadtteils eine sogenannte Cannabis-Plantage auszuheben und dabei unter anderem auch mindestens einen mutmaßlichen Täter zu stellen.