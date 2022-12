Blechschäden und leicht Verletzte Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen um Solingen und Remscheid

Nach Angaben der zuständigen Polizei Wuppertal wurden in Solingen zwischen 18 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Montag 45 Unfälle registriert. Dabei blieb es glücklicherweise bei einer leicht verletzten Person bei einem Unfall in der Adlerstraße und ansonsten bei Blechschäden. In Remscheid krachte es in der Zeit 17 Mal und es wurde niemand verletzt. Auch die Gehwege waren spiegelglatt.