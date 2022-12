Querung der Wupper Strohner Brücke für Verkehr freigegeben

Und nicht nur das. Im Frühjahr 2023 soll die Terrasse nämlich mit Sitzmöbeln ausgestattet werden, von denen sich ein ungetrübter Blick in das umliegende Naturschutzgebiet mit seinen bewaldeten Hängen bietet. Derweil warf Oberbürgermeister Kurzbach am Freitag noch einmal einen kurzen Blick zurück. So dankte das Stadtoberhaupt allen Spendern, die mit knapp 100.000 Euro einen Anteil am Bau der Brücke hatten, und kündigte an, zu Ehren der Spender werde die Stadt eine Stele aufstellen. Diese solle, so OB Kurzbach, bei einer Eröffnungsfeier für die Strohner Brücke enthüllt werden.