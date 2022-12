Straßenverkehr in Solingen Eine nervenschonende Entscheidung

So kam es rund um die Ausfahrt Merscheid an der Viehbachtalstraße vor allem seit Beginn der Bauarbeiten Mühlenstraße in Ohligs täglich zu langen Staus. Wobei dies zu erwarten gewesen war. Schließlich sind viele Autofahrer auf die „Vieh“ angewiesen. Und wenn die Stadtautobahn in Ohligs nur noch schwer zu erreichen ist, weichen die Pendler eben zur nächsten Anschlussstelle Schwarze Pfähle aus. Dort jedoch sorgt ebenfalls eine Baustelle für Behinderungen – was am Ende in Kombination mit dem Verkehr aus Ohligs zu den erwähnten Staus und zu zahlreichen Beschwerden geführt hat.