Fußgängerzone in Ohligs Umbau geht in zweite Phase

Die Einzelhändler an der Düsseldorfer Straße blicken mit eher gemischten Gefühlen in die nahe Zukunft. Denn nachdem sich der Umbau in der Ohligser Innenstadt bislang hauptsächlich rund um den Marktplatz abgespielt hat, rücken die Bauarbeiter nun auch in die eigentliche Fußgängerzone vor. Und dieser Umstand dürfte das Einkaufserlebnis zwischen dem Solinger Hauptbahnhof sowie dem Marktplatz während der anstehenden Monate nachhaltig verändern, ist es doch das erklärte Ziel der Stadt, der Ohligser Flaniermeile ein neues Gesicht zu geben.