In Solinger Firma waren Chemikalien ausgetreten Feuerwehr rückt zu Einsatz mit Gefahrgut aus

Eine Alarm gebende Brandmeldeanlage in einer Firma an der Schorberger Straße in Aufderhöhe hat am Freitagvormittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einer Halle des Unternehmens war durch eine chemische Reaktion von Salzsäure und Natronlauge im Abwassersystem ein Filter geplatzt und hat die Brandmeldeanlage ausgelöst – wobei sich relativ schnell herausstellte, dass wohl keine Gefahr bestand.