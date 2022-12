Unfall in Solingen 67-Jähriger kracht mit Auto in Hauswand und stirbt

Auch in anderen Städten ist es zu Unfällen mit Todesfolge gekommen. So ist unter anderem beim Versuch, einer Polizeikontrolle zu entgehen, in Niedersachsen ein Mann tödlich verunglückt und ein weiterer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei im Landkreis Emsland am Samstag mitteilte, hatte ein Streifenteam am Freitagabend in der Ortschaft Werlte versucht, den Fahrer eines Mercedes im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten.