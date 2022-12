350 Pflanzen entdeckt Zwei Cannabisplantagen in Rommerskirchen aufgedeckt

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft am Montag, 19. Dezember, gegen 13 Uhr, ein Hallenkomplex in Solingen an der Heukämpchenstraße mit einem Durchsuchungsbeschluss aufgesucht und durchsucht. Dabei konnte eine große Cannabisplantage aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf konnten zwei weitere kleinere Plantagen in Rommerskirchen aufgedeckt werden.