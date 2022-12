Ärger bei den Solinger Sozialdemokraten Markus Preuss verlässt SPD-Ratsfraktion nach Streit

Die Auseinandersetzungen bei der Solinger SPD gehen in eine neue Runde. Denn wenige Wochen, nachdem sich die Fraktion der Sozialdemokraten in der Bezirksvertretung (BV) Burg / Höhscheid aufgrund von Querelen gespalten hat, ist nun auch in der SPD-Ratsfraktion ein offenes Zerwürfnis zu Tage getreten. So hat Ratsherr Markus Preuss am Donnerstagabend im Rat mit sofortiger Wirkung seinen Austritt aus der SPD-Fraktion bekannt gegeben und damit für den nächsten Paukenschlag gesorgt.