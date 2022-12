Maike Illies in der Galerie Setareh Kunstvolle Tropfen, Quallen und Samen

Als Pia Krajewski den ersten Kunstpreis des Landtags NRW erhielt, war sie längst in Berlin. Als Lisa Baer ihren Abschluss an der Akademie mit betörenden Fotos machte, lebte sie jahrelang in der Bundeshauptstadt. Maike Illies erhält derzeit eine Ausstellung bei Setareh X, als Meisterschülerin von Sabrina Fritsch, aber auch sie machte ihren Abschluss von Berlin aus. Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen, möchte man sagen, denn auch die Professoren lassen sich hier seltener blicken. Eine gefährliche Entwicklung ist dies für eine Kunstmetropole, denn alle drei Künstlerinnen machen gute Kunst.