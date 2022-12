Weihnachtshäuser in Solingen Der Lichterglanz in der Energiekrise

In der nächsten Advents- und Weihnachtszeit würde Broch, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, gern wieder mehr Lichter aufhängen. Das gilt auch für den Eigentümer eines Hauses an der Leichlinger Straße, das in den vergangenen Jahren zu den markantesten der Stadt gehörte. Diesmal verzichtet er angesichts der Energiekrise auf die Außenbeleuchtung. Schließlich werde überall, auch an öffentlichen Gebäuden, Strom gespart, betont der Eigentümer. Da wolle er nicht selbst alles hell erleuchten. Das sei zwar sehr schade. Vielen Passanten – und insbesondere Kindern – habe die weihnachtliche Außenbeleuchtung ab November immer wieder eine Freude gemacht. Aber in diesem Jahr müssten Fassadenschmuck und -lichter eben besser drinnen bleiben.