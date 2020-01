Schäden in Rommerskirchen : Der Mängelmelder der Gemeinde ist ein Erfolgsmodell

Rommerskirchen Bereits seit zehn Jahren gibt es in Rommerskirchen die Möglichkeit, defekte Straßenbeleuchtungen digital der Gemeinde zu melden.

Nachdem das Projekt „Straßenbeleuchtung defekt“ schon einige Jahre in Betrieb war, folgte im Jahr 2015 das nächste Erfolgsmodell. Der allgemeine „Mängelmelder“ wurde in Betrieb genommen. Auch dieser Mängelmelder ist über die Homepage der Gemeinde oder direkt über das Smartphone zu erreichen. Dabei können die Bürger sämtliche Mängel in den verschiedensten Rubriken melden. Wurde der Mängelmelder im ersten Jahr mit 73 Eingaben noch selten in Anspruch genommen, so steigerte sich die Zahl der Meldungen von circa 200 in 2016 und 2017 auf über 300 im vergangenen Jahr, so Gasten: „Gleichzeitig ging im gleichen Zeitraum die Anzahl der telefonischen Mängelmeldungen deutlich zurück.“