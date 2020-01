Karneval in Rommerskirchen : Ansteler Burgritter feiern mit vielen jecken Freunden

Stürzelberger Tanzgarde vor einem Bild des Ansteler Dreigestirns. Foto: Tinter, Anja (ati)

Anstel Bereits seinen elften öffentlichen Auftritt bestritt am Sonntag beim Karnevalistischen Frühschoppen in der Schützenhalle an der Lindenstraße das Anfang November proklamierte, erste weibliche Dreigestirn der Ansteler Burgritter. Prinz Lea I. (Rocholz), Bauer Andrea (Wüster) und Jungfrau Jenny (Oberembt).

Burgritterchef Jörg Sauer lässt keinen Zweifel daran, dass es in der nun langsam anlaufenden Hochphase des Karnevals sicher über 70 Gastspiele des Dreigestirns geben wird.

Zu Gast in der Schützenhalle waren auch bei der vierten Auflage des wiederum von Michael Willmann moderierten närrischen Treibens in seiner jetzigen Form zahlreiche befreundete Karnevalsgesellschaften und Tanzgruppen weit über die Region hinaus. Stellvertretend seien die Jecken der „Ahl Dormagener Junge“, die Delhovener KG Thalia, die Orkener „Grielächer“, aber auch die Narren aus Zons oder Neuss genannt. Aus Langenfeld, der Heimatstadt von Bauer Andrea, waren die Karnevalisten mit dem Prinzenpaar Tino I. und Sebastian I. vertreten, das tags zuvor geheiratet hatte. Auch die Karnevalsgesellschaft Rut-Wieß Rommerskirchen mit seinem Kinderprinzenpaar Henry I. (Henry Kocks) und Anastasia I. (Anastasia Possegga) war bei dem närrischen Spektakel natürlich vertreten. Gleich drei Karnevalsgesellschaften aus den Niederlanden waren nach Anstel gereist. „Wir streben auch auf die internationale Bühne“, kommentiert Jörg Sauer das länderübergreifende Engagement.