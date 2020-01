Feier in Rommerskirchen : Ehepaar Neunzig feiert Diamantene Hochzeit

Rommerskirchen „Kennengelernt haben wir uns beim Schützenfest in Büsdorf“, erzählt Gertrud Neunzig strahlend, „dann haben wir uns leider aus den Augen verloren und erst wieder in Rheidt-Hüchelhoven beim Tanzen getroffen.

(NGZ) „Kennengelernt haben wir uns beim Schützenfest in Büsdorf“, erzählt Gertrud Neunzig strahlend, „dann haben wir uns leider aus den Augen verloren und erst wieder in Rheidt-Hüchelhoven beim Tanzen getroffen. Dann hat er mich gefragt, ob er einmal vorbeikommen dürfte.“ Erst kam Ehegatte Johannes mit dem Fahrrad, später mit dem Roller und schließlich mit dem Auto. Vor 60 Jahren gaben die beiden sich dann das „Ja-Wort“ und feiern jetzt Diamantene Hochzeit, zu der auch Bürgermeister Martin Mertens sowie seine Stellvertreterin Ellen Klingbeil herzlich gratulierten.

„Wir sind 1967 nach Rommerskirchen gezogen. Vorher haben wir mit unseren drei Kindern – Ralf, Frank und Michaela – bei meinen Eltern in Büsdorf gewohnt. Das wurde irgendwann dann aber doch zu eng“, berichtet Neunzig weiter. Durch den Umzug – Ehemann Johannes kommt aus Anstel – hat Gertrud Neunzig nicht nur eine neue Heimat in Rommerskirchen gefunden, sondern auch eine idyllische Landschaft, die sie gern fotografiert. „Bei zwei Ausstellungen habe ich bereits in der Gemeinde mitgewirkt“, so die 81-Jährige weiter, „und ich habe meine ganz eigene Landschaft im Wintergarten aufgebaut.“