Schwimmen in Rommerskirchen : Das Sonnenbad bleibt länger geschlossen

Rommerskirchen Eine weitere Untersuchung eines Schadens ist nötig. Dazu muss eine Spezialfirma anrücken.

Die Investitionen der Gemeinde Rommerskirchen in das Sonnenbad waren vielfältig: Im Jahr 1996 haben die Baumaßnahmen mit der Erneuerung der Deckenanlage und der Fensteranlage begonnen, die aus energetischen Gründen ausgetauscht wurde. „Seitdem konnte die Schwimmhallen- und Wassertemperatur besser gehalten werden“, so Gasten. Ein paar Jahre später wurden dann die Umkleidekabinen erneuert. Im Technikbereich baute man zum Beispiel eine komplett neue Wasseraufbereitungsanlage ein, um den aktuellen DIN-Vorschriften gerecht zu werden. Vor sieben Jahren war dann eine neue Heizungsanlage mit einem Blockheizkraft an der Reihe, das für das Hallenbad Wärme und Strom erzeugt, so dass dort die Kosten gesenkt werden konnten. Die Wärme und der Strom werden für den eigenen Gebrauch benötigt. Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist. „In diesem Jahr wird eine neue Kassenanlage eingebaut“, blickt der Pressesprecher voraus.