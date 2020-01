Rommerskirchen Initiator ist das Erzbistum Köln, das das Startkapital von 25.000 Euro noch einmal verdoppelt hat.

Vor dem Empfang im Pfarrheim zelebrierte Pfarrer Meik Schirpenbach in St. Peter die Neujahrsmesse. Zur Hand gingen ihm dabei durchweg alte Bekannte vieler Gläubiger: Pfarrer Heribert Koch, der lange für die Gemeinden St. Stephanus Hoeningen, St. Antonius Evinghoven und St. Briktius Oekoven verantwortlich zeichnete, ist nach 15 Jahren an den Gillbach zurückgekehrt und steht dem Seelsorgeteam auch in seinem Ruhestand zur Verfügung. Hans-Dieter Ditscheid, früher als Diakon an St. Peter tätig, gehört nach 20 Jahren in Köln-Ehrenfeld seit Sommer 2019 zum Seelsorgebereich Grevenbroich. Der frühere Pfarrgemeinderatsvorsitzende Manfred Burtscheidt schließlich, erst Ende November zum Diakon geweiht, gab ein „Gastspiel“ in seiner Heimatgemeinde.