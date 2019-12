Wirtschaft in Rommerskirchen : Alina Gries ist die neue Wirtschaftsförderin

Rommerskirchen Die bisherige Journalistin ist ab 1. Januar auch als stellvertretende Pressesprecherin im Rathaus tätig.

Die Wirtschaft in der Gemeinde zu fördern und als Stellvertreterin von Pressesprecher Elmar Gasten zu agieren, empfindet sie „als eine neue Herausforderung, die ich mit Respekt angehen werde“. Ihr sei es „eine große Freude, Ansprechpartnerin für die Einzelhändler und Unternehmen zu sein und zu erfahren, was die Gemeinde bewegt. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben in der Gemeinde Rommerskirchen“, sagt Gries. Bürgermeister Martin Mertens zufolge hat die Gemeinde „mit Alina Gries eine junge dynamische Mitarbeiterin gewonnen, der wir die Aufgaben zutrauen“. Für den Rathauschef ist es gerade jetzt in den Zeiten des sich in der Braunkohleregion anbahnenden Strukturwandels wichtig, in der Wirtschaftsförderung gut aufgestellt zu sein. „Auf Frau Gries wartet ein Berg Arbeit, aber auch viele spannende Herausforderungen“, so Mertens. „Ich freue mich, dass wir jemanden gefunden haben, der in der Region verwurzelt ist und die Herausforderungen einordnen kann“, betont er.